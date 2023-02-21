У Чехії почали збір коштів на реактивну систему залпового вогню для України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Wikimedia
Чеські волонтери в рамках ініціативи «Подарунки для путіна» розпочали збір коштів на закупівлю реактивної системи залпового вогню RM-70. Вона матиме назву «Пржемисл».
Про це пише Ceske Noviny.
Чеський виробник вже розпочав модернізацію та підготовку РСЗВ під потреби української армії. Вона буде готова до відправки у квітні.
Також волонтери крім самої машини хочуть купити ще 365 ракет до неї. З необхідних на це €2,1 мільйона вони за кілька годин вже зібрали понад €85 тисяч.
- У жовтні минулого року чеські активісти купили для ЗСУ танк Т-72 за €1,2 млн. Йому дали імʼя «Томаш».