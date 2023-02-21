Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства в Запоріжжі. Серед них — єдиний у Європі виробник губчастого титану

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Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства в Запоріжжі: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» і «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Про це Фонд державного майна оголосив 21 лютого.

Кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів, адже:

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» — єдиний у Європі виробник губчастого титану;

«Кремнійполімер» — єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);

«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.

«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» зазнав занепаду у 2001 році з приходом нового власника — компанії з росії, яка вважалася одним з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Через невиконання інвестзобовʼязань у 2015 році контрольний пакет акцій підприємства (68,01%) повернули в державну власність та передали до управління Фонду державного майна України.