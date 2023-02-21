Delfi: ЄС не може знайти заморожені €300 мільярдів російського Центробанку, які хочуть віддати Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Європейський Союз досі не може знайти заблоковані €300 мільярдів російського Центробанку, які заморозили на початку вторгнення в Україну. У ЄС хочуть передати ці гроші на відновлення України.
Про це пише Delfi з посиланням на власні джерела.
У вівторок 45 депутатів Європейського парламенту направили лист керівникам ЄС із вимогою створити єдиний реєстр заблокованих у Євросоюзі коштів Центробанку рф і російських олігархів із зазначенням сум і місцеперебування цих коштів. Вони наголосили, що досі такого реєстру не існує, і вимагають, щоб Єврокомісія спонукала країни-члени ЄС ділитися з нею інформацією про заарештовані російські гроші, аби «мати ясну картину ситуації».
Джерела видання кажуть, що європейська фінансова влада, попри її заяви про блокування €300 мільярдів, що належать Центробанку росії, досі не змогла знайти ці кошти. Оцінка заблокованих активів базувалася лише на заявах самої росії, тому насправді вони можуть бути значно меншими.
Проблеми з пошуком цих активів можуть бути повʼязані зі структурою управління російськими іноземними активами — можливо, вона набагато складніша, ніж вважалося раніше.
- Після початку великої війни США, ЄС і країни «Великої сімки» заявили про блокування половини російських золотовалютних резервів, або майже $300 мільярдів. Раніше Єврокомісія запропонувала перевести активи у фонд, де ними можна було б керувати задля отримання прибутку. Нині держави-члени ЄС мають законні повноваження тимчасово використати активи російського Центробанку на суму не менше ніж €33,8 мільярда на відновлення України.