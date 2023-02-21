Апарат Solar Orbiter зафільмував проходження Меркурія перед Сонцем

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NASA

Апарат Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) зробив вражаючі кадри руху Меркурія перед Сонцем.

Ця подія дала астрономічному інструменту цінну можливість відкалібрувати інструменти.

Транзити планет стали в нагоді астрономам задовго до того, як Solar Orbit зафільмував транзит Меркурія. Багато століть тому перші астрономи спостерігали проходження планет перед Сонцем, щоб оцінити розміри Сонячної системи.

Вони відстежували та порівнювали час проходження в різних куточках Землі, а потім порівнювали ці дані. Аналізуючи різницю у часі, відстань між місцями спостереження та використовуючи базову тригонометрію, давні науковці змогли обчислити відстань між Сонцем і Землею.