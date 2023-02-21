Сербія через санкції відмовилася від російських винищувачів і придивляється до французьких
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Reuters
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна планує збільшити витрати на модернізацію армії. Там розглядають закупівлю французьких літаків.
Про це пише Bloomberg.
Він зазначив, що раніше Сербія покладалася на літаки російського виробництва, але через санкції їх майже неможливо обслуговувати.
«Із росії зараз майже нічого не можна імпортувати або майже нічого, що має військову мету», — пояснив Вучич.
За словами сербського президента, угода про придбання літаків Rafale у Франції може коштувати €3 мільярди, якщо переговори з виробником будуть успішними.
Ще у квітні минулого року Вучич заявив, що Сербія, яка традиційно залежить від російських військових літаків і технологій, може придбати принаймні 12 Rafale.
- Президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення росії в Україну. Він наголосив, що Крим і Донбас мають належати Україні. Водночас він вважає, що найгірше на війні «ще попереду», оскільки обидві сторони дуже сильно окопалися і готуються оборонятися. Вучич розповів, що вже дуже давно не спілкувався з путіним.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти росії, хоча вона є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.