В Ірані нападнику на письменника Салмана Рушді запропонували земельну ділянку за «сміливий вчинок»

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Reuters

Іранський фонд пообіцяв тисячу квадратних метрів сільськогосподарської землі чоловіку, який напав на письменника Салмана Рушді 12 серпня 2022 року.

Про це пише Reuters.

У нападі та замаху на вбивство звинувачують 24-річного Хаді Матара з Фервʼю, штат Нью-Джерсі, хоча він не визнав себе винним.

Reuters

«Ми щиро вдячні за сміливий вчинок молодому американцеві, який зробив мусульман щасливими, засліпивши одне око Рушді та вивівши з ладу одну з його рук. Тепер Рушді не більше ніж живий мертвий, і на честь цього відважного вчинку близько тисячі квадратних метрів сільськогосподарської землі буде передано в дар цій людині або будь-кому з її законних представників», — зазначив секретар Фонду реалізації фетв імама Хомейні Мохаммад Есмаїл Зарі.