У Києві відновили будівництво метро на Виноградар
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Компанія «Київметробуд» відновила будівництва метро на Виноградар.
Про це в інтервʼю ТСН розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.
Із початком війни та запровадженням воєнного стану «Київметробуд» повідомив про відсутність можливості займатись будувництвом метро на Виноградар — тобто будівництво нових станцій зупинили.
«Зараз генпідрядник все ж таки відновив будівельні роботи. Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги повинні бути в безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт продовжувався», — розповів Віктор Брагінський.
Назвати чіткий термін закінчення робіт він не може, однак зараз генпідрядник зосередив роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт. На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч вони просто можуть обвалитися.
Насамперед, за словами Брагінського, потрібно ліквідувати техногенну небезпеку — закріпити вже збудовані тунелі та накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Один тунель між ними завдовжки 1 249 метрів вже збудували, тепер потрібно прокладати другий.
- У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року.