В Ірані інспектори МАГАТЕ виявили збагачений до 84% уран. Цього майже достатньо для створення ядерної зброї

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Flickr / Mohsen Taleb

В Ірані МАГАТЕ виявило уран, збагачений до 84% — це лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї.

Про це пише Bloomberg.

Зараз Міжнародне агентство з атомної енергії намагається зʼясувати, як Іран накопичив уран, збагачений до 84% чистоти. Раніше Іран повідомляв МАГАТЕ, що його центрифуги налаштовані на збагачення урану до 60%.

Інспектори мають визначити, чи це було зроблено навмисно, чи така концентрація накопичилася випадково в мережі труб, які зʼєднують центрифуги для розділення ізотопів.

Навіть якщо ядерний матеріал накопичився помилково через технічні труднощі в роботі каскадів центрифуг, а таке уже траплялося раніше, — це доводить, що рішення Ірану виробляти високозбагачений уран є небезпечним.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Іран у липні 2019 року перевищив ліміт запасів низькозбагаченого урану та порушив ядерну угоду («Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року»). Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

Минулого місяця генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі назвав ядерну угоду «порожньою оболонкою» і сказав, що Іран має достатньо ядерного матеріалу для кількох видів зброї.