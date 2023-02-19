В Ірані інспектори МАГАТЕ виявили збагачений до 84% уран. Цього майже достатньо для створення ядерної зброї
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Mohsen Taleb
В Ірані МАГАТЕ виявило уран, збагачений до 84% — це лише на 6% менше, ніж необхідно для створення ядерної зброї.
Про це пише Bloomberg.
Зараз Міжнародне агентство з атомної енергії намагається зʼясувати, як Іран накопичив уран, збагачений до 84% чистоти. Раніше Іран повідомляв МАГАТЕ, що його центрифуги налаштовані на збагачення урану до 60%.
Інспектори мають визначити, чи це було зроблено навмисно, чи така концентрація накопичилася випадково в мережі труб, які зʼєднують центрифуги для розділення ізотопів.
Навіть якщо ядерний матеріал накопичився помилково через технічні труднощі в роботі каскадів центрифуг, а таке уже траплялося раніше, — це доводить, що рішення Ірану виробляти високозбагачений уран є небезпечним.
У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
Іран у липні 2019 року перевищив ліміт запасів низькозбагаченого урану та порушив ядерну угоду («Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року»). Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.
Минулого місяця генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі назвав ядерну угоду «порожньою оболонкою» і сказав, що Іран має достатньо ядерного матеріалу для кількох видів зброї.
- 10 квітня 2021 року на заводі в Ірані запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він вкотре заявив, що ядерна програма Ірану має винятково мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- У листопаді 2022 року Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка складається з 35 країн, ухвалила резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.
- У грудні того ж року міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна може атакувати іранські ядерні об’єкти за два-три роки.