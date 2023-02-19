Франція до кінця наступного тижня передасть Україні колісні танки AMX-10RC

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Франція передасть Україні легкі танки AMX-10RC до кінця наступного тижня.

Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню, пише BFMTV.

«Ця бронетехніка буде поставлена з кінця наступного тижня», — запевняє міністр, уточнивши, що навчання українських військових «ось-ось завершується». Лекорню не назвав кількість поставлених танків, пояснюючи це тим, що не хоче розголошувати «стратегічну інформацію».

Разом з тим, за словами міністра, постачання основних бойових танків Leclerc усе ще не стоїть на порядку денному. «Попри виняткові характеристики, танк Leclerc мав обмежений експортний успіх. Таким чином, продаж його в Україну не створить ефекту важеля для масових поставок», — пояснює Лекорню.

Також міністр зауважив, що Франція збільшить поставки самохідних артилерійських установок Cesar. «Щомісячне виробництво збільшиться вдвічі, перейшовши з чотирьох установок зараз до восьми — наступного року», — обіцяє Лекорню.

AMX-10RC — це 16,6-тонна колісна машина, яку вважають більше розвідувальною, але 105-мм гармата цілком дозволяє класифікувати її як колісний танк.