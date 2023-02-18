Китай обіцяє представити мирну ініціативу для припинення війни в Україні

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Reuters

Влада Китаю вперше назвала бойові дії в Україні війною та анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Позиційний документ «миру» обіцяють оприлюднити до кінця лютого.

Про це на Мюнхенській конференції повідомив головний радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван I.

«На річницю повномасштабного вторгнення ми опублікуємо документ з нашою позицією щодо політичного вирішення питання української кризи... Щодо проблеми України у нас позиція одна — ми підтримуємо розмови про мир. Ми на стороні миру і діалогу Ця війна не може продовжуватися», — констатував він.

За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. Він також додав, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.

«Ми, звичайно, можемо продовжувати вигукувати свою позицію на міжнародних конференціях, подібних до цієї, але я пропоную, щоб ми також почали мислити спокійно, особливо для моїх друзів у Європі... Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні», — додав головний радник китайського президента.