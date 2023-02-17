Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за останні 17 місяців

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Ціни на газ у Європі впали нижче €50 за мегават-годину (близько $550 за тисячу кубометрів). Це найнижча ціна за останні за 17 місяців.

Про це пише Bloomberg.

Як порівняти з літом 2022 року, коли ціни били рекорди, вартість газа впала майже на 80%. Зростання цін почалося через те, що росія скорочувала поставки газу в Європу.

На думку аналітиків, це свідчить про те, що найгірша енергетична криза в Європі відступає, але подальше зниження цін вони вважають малоймовірнім. Із закінченням зими та опалювального періоду попит на газ зростатиме, бо він буде більш економічним джерелом енергії.

Попит також зростає в інших країнах — від Індії до Китаю. Ціни також можуть зрости, якщо до кінця зими триватиме холодна погода або виникнуть перебої з постачанням.