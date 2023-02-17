МЗС росії викликало посла Нідерландів через розслідування катастрофи MH17
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- Анна Холоднова
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Міністерство закордонних справ росії викликало посла Нідерландів через справу MH17.
Про це йдеться в заяві МЗС рф.
Розслідувачі авіакатастрофи раніше заявили, що дозвіл на переміщення зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий літак, міг дати безпосередньо президент росії володимир путін.
У російському зовнішньополітичному відомстві назвали роботу спільної слідчої групи (JIT) у справі MH17 «політизованою».
«Заява спільної слідчої групи про припинення розслідування — черговий доказ того, що слідство вичерпало аргументи на підтвердження своєї однобокої обвинувальної позиції. Наголошено, що російська сторона не визнає результатів розслідування, в якому не брала повноцінної участі та від якого від самого початку була усунена», — зазначили в МЗС росії.
Також там вважають, що влада Нідерландів нібито перешкоджає посольству росії виконувати свої прямі функції, зокрема працювати з громадськими й історико-меморіальними організаціями та майданчиками, на яких обговорюють ключові теми міжнародного порядку денного, які стосуються росії.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.
- 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали.
- У листопаді 2022 року Нідерланди викликали російського посла через офіційну реакцію рф на вирок суду щодо збиття рейсу MH17.