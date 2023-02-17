Дослідники виявили, що будова ядра Землі може бути не такою, як вважали раніше
- Автор:
- Анна Холоднова
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Науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів.
Про це пише Science Alert.
Традиційно вважають, що Земля має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра. Але це твердження може бути неточним.
Дослідники проаналізували багаторічні дані спостережень і підрахували, що гаряче внутрішнє ядро з температурою понад 5 000 °С становить лише 1% від загального обʼєму Землі, а сейсмічні хвилі змінюють свої властивості, проходячи через різні частини планети. Науковці припускають, що кристали заліза, з яких складається внутрішнє ядро, мають різне структурне розташування. Але це твердження потребує подальших досліджень.
Нове відкриття може пояснити, чому наразі деякі експериментальні дані не узгоджуються з поточними моделями будови Землі.
- Міжнародна група дослідників також виявила, що внутрішнє ядро Землі могло нещодавно зупинитися та змінити напрямок обертання. За словами сейсмолога Сяодуна Сонга з Пекинського університету, це явище впливає на магнітне поле та обертання Землі, а також на процеси на поверхні планети й клімат.