Чехія виготовить для України мобільні комплекси ППО для боротьби з іранськими дронами

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Чехія вироблятиме для України мобільні комплекси протиповітряної оборони, які можуть націлюватись на безпілотники. Профінансують цей проєкт Нідерланди.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Ідеться про сотню модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених кількома скорострільними кулеметами, які можуть націлюватися на безпілотники.

Проєкт є відповіддю на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ракети протиповітряної оборони, які Україна використовує проти іранських дронів, у рази дорожчі за ці безпілотники. Тому після консультацій з Україною та чеською збройовою промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проєкті позашляховиків, які оснащені великокаліберними кулеметами — боєприпаси для них значно дешевші.

Проєкт ґрунтується на тих же принципах, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, усе координує Міноборони Чехії. Модернізацію та поставки танків забезпечує чеська компанія.