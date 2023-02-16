Politico: Євросоюз відмовився запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики
- Автор:
- Олег Панфілович
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Frédéric Paulussen / Unsplash
Європейська комісія не включатиме до десятого санкційного пакета обмеження проти російської атомної галузі та її представників.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Зазначається, що Угорщина протягом тривалого часу виступала проти санкцій стосовно російської атомної галузі та була готова застосувати право вето. В результаті ЄС відмовився від цієї ідеї. Потім у Брюсселі розглядали можливість запровадження санкцій проти окремих представників «Росатому» та низки інших компаній, але зрештою вирішили не робити і цього.
Побоювання стосовно санкцій проти атомної галузі були не лише у Будапешту. Так, раніше цього тижня представники уряду Франції також наголосили на необхідності діяти з обережністю щодо санкцій проти російської атомної галузі, оскільки багато атомних електростанцій використовують російське ядерне паливо.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад €11 мільярдів і позбавлять російську економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові.
- Видання Bloomberg писало, що в Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.
- 16 лютого стало відомо, що посли країн-членів ЄС на першому обговоренні десятого пакета санкцій проти росії не змогли його затвердити. Суперечки виникли через пропозицію Єврокомісії заборонити купівлю російського каучуку.