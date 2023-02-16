Опитування: Більшість європейців вважають вторгнення росії нападом на всю Європу та вірять у перемогу України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
Переважна більшість європейців вважає, що вторгнення росії в Україну є нападом на всю Європу. Вони також вірять у перемогу України в цій війні.
Про це йдеться в опитуванні проєкту eupinions.
У середньому 68% жителів усіх 27 країн-членів Євросоюзу підтримують тезу, що напад росії на Україну означає напад на всю Європу. У Польщі таких аж 79%, а в Іспанії — 78%.
Також 61% європейців вірить у перемогу України. Найбільше таких у Польщі — аж 81%. Натомість в Італії у перемогу України вірять 51% громадян.
Також 62% європейців вважають, що українці воюють не лише за власну свободу, а й за свободу всієї Європи. Крім того, 66% європейців покладають відповідальність за війну саме на росію.
Найважливішим є те, що 75% європейців підтримують право України на захист та наголошують, що Україна самостійно вирішуватиме, коли потрібно продовжувати воювати, а коли сідати за стіл перемовин.
- У грудні абсолютна більшість опитаних українців (97%) була впевнена, що Україна зможе відбити напад росії. Зокрема, 75% українців абсолютно впевнені у перемозі та 21% — радше впевнені. На заході країни 80% респондентів упевнені в спроможності України відбити напад, у центрі — 75%, на сході — 74% та на півдні — 71% опитуваних.