Південна Корея вперше за шість років у своїх безпекових документах назвала КНДР ворогом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Аліса Ігіна / «Бабель»
Південна Корея вперше за шість років у своїх безпекових документах назвала Північну Корею ворогом. Також там зазначили, що в КНДР зростають запаси бойового плутонію.
Про це пише Reuters.
Південна Корея опублікувала традиційну «Білу книгу» щодо оборони. Вона випускається кожні два роки й описує ситуацію в безпековій сфері країни.
Цього року північнокорейський режим у цій книзі знов називають «наш ворог». Там наголошують на тому, що Пхеньян продовжує розробляти зброю, а також вчиняє кібернетичні та військові провокації проти Південної Кореї.
«Оскільки Північна Корея продовжує створювати військові загрози, не відмовляючись від ядерної зброї, її режим і військові є нашими ворогами», — йдеться в документі.
Щоб збільшити свої ядерні запаси, Північна Корея продовжила переробку відпрацьованого палива зі свого реактора та має приблизно 70 кг бойового плутонію.
У книзі зазначається, що Північна Корея лише минулого року 15 разів порушила міжкорейську військову угоду 2018 року про заборону бойових дій. Зокрема, ідеться про вторгнення безпілотників у грудні, артилерійський вогонь у військовій буферній зоні та запуск ракет через фактичний морський кордон на південь у листопаді.
Також Пхеньян запустив у 2022 році міжконтинентальні балістичні ракети, зокрема випробувану нову Hwasong-17, але вказано, що потрібен додатковий аналіз, щоб перевірити, чи отримав він удосконалену технологію повторного входу ракет.
Водночас Японію на тлі зусиль налагодити зв’язки, напружені через історію та торгові суперечки, у «Білій книзі» вперше з 2016 року називають «близьким сусідом, який поділяє цінності» .
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