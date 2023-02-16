Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського урядовця від початку великої війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уперше з початку великої війни міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва.
«Я прибув до Києва з першим візитом ізраїльського міністра в Україну з початку війни. Протягом минулого року Ізраїль стояв поруч з українським народом і на боці України. Сьогодні ми піднімемо прапор Ізраїлю на посольстві в Києві, яке повернеться до постійної роботи», — зазначив дипломат.
Коен зазначив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він відвідає Бучу.
Очікується, що Коен перебуватиме в Києві до пʼятниці, 17 лютого.
Кулеба заявляв, що Київ чекає на візит міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена для відвертої розмови в безпечному середовищі про подальший розвиток співробітництва.
- 1 лютого премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що розглядає можливість відправити в Україну системи протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, ідеться про систему «Залізний купол».