Ілон Маск планує знайти нового керівника для Twitter до кінця 2023 року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що ближче до кінця 2023 року настане «слушний момент», щоб знайти нового керівника для Twitter. Він очікує, що до того часу ситуація в компанії стабілізується.
Про це пише Reuters.
«Я думаю, що мені потрібно стабілізувати організацію та просто переконатися, що вона перебуває у фінансово здоровому стані, а дорожня карта продукту чітко викладена», — сказав Маск під час онлайнвиступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, відповідаючи на запитання про нового керівника Twitter.
«Я не знаю, але припускаю, що, імовірно, до кінця цього року буде вдалий момент, щоб знайти когось іншого, хто б керував компанією. Я думаю, що вона має бути у стабільному становищі наприкінці цього року», — додав він.
- Раніше Ілон Маск зазначав, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника — «дурня, який візьметься за цю роботу». Маск казав, що «просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів».
- 19 грудня Ілон Маск запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за.
- Нещодавно Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії, а від грудня 2022 року Twitter припинив платити орендну плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско. Орендодавець подав до суду.