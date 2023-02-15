Ілон Маск планує знайти нового керівника для Twitter до кінця 2023 року

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Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що ближче до кінця 2023 року настане «слушний момент», щоб знайти нового керівника для Twitter. Він очікує, що до того часу ситуація в компанії стабілізується.

Про це пише Reuters.

«Я думаю, що мені потрібно стабілізувати організацію та просто переконатися, що вона перебуває у фінансово здоровому стані, а дорожня карта продукту чітко викладена», — сказав Маск під час онлайнвиступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, відповідаючи на запитання про нового керівника Twitter.

«Я не знаю, але припускаю, що, імовірно, до кінця цього року буде вдалий момент, щоб знайти когось іншого, хто б керував компанією. Я думаю, що вона має бути у стабільному становищі наприкінці цього року», — додав він.