Bloomberg: ЄС планує ввести санкції проти російського державного резерву — Фонду національного добробуту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Rock Cohen / Flickr
У Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.
Про це пише Bloomberg.
Єврокомісія запропонувала посилити зобовʼязання щодо звітності про заморожені активи, повʼязані з російськими компаніями та особами, які перебувають під санкціями. За ненадання необхідної інформації може загрожувати штраф до €50 тисяч для фізосіб і до 10% річного обороту для підприємств.
Також під санкції можуть потрапити російські Росбанк і банк «Тінькофф». Крім цього, у ЄС хочуть ввести обмеження проти Фонду національного добробуту. Це спеціальний російський державний резерв, де накопичувалися гроші від продажу енергоресурсів.
- У новому пакеті санкцій Україна наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії. Також Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ та повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- При цьому премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.
- 13 лютого стало відомо, що в Європейському Союзі представили попередні плани на десятий пакет санкцій проти росії. Там хочуть ввести обмеження проти ще чотирьох російських банків і заборону на участь громадян росії в радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у ЄС. Планують розширити й персональні санкції — до списку хочуть додати майже 130 людей та компаній. Це переважно російські військові, колаборанти, пропагандисти, а також люди та компанії, повʼязані з «ПВК Вагнера».