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Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу.

Про це повідомляють Anadolu та Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що жертвами стихії в його країні стали 35 418 людей. Він додав, що у лікарнях перебувають 13 208 поранених. Агентство Reuters, на основі повідомлень сирійських державних ЗМІ та агенції ООН, підрахувало, що в Сирії загинули понад 5 800 людей.

Ердоган заявив, що на початок березня вже заплановано будівництво 30 тисяч будинків замість зруйнованих.