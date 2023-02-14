Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу.
Про це повідомляють Anadolu та Reuters.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що жертвами стихії в його країні стали 35 418 людей. Він додав, що у лікарнях перебувають 13 208 поранених. Агентство Reuters, на основі повідомлень сирійських державних ЗМІ та агенції ООН, підрахувало, що в Сирії загинули понад 5 800 людей.
Ердоган заявив, що на початок березня вже заплановано будівництво 30 тисяч будинків замість зруйнованих.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. У цих країнах загинули десятки тисяч людей. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Через землетрус у Туреччині загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина з Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.