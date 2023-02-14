FT: Росія стягує до кордонів з Україною бойову авіацію для «повітряної кампанії»

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Reuters

Росія стягує до кордонів України бойову авіацію, яка має підтримати її спробу нового наступу.

Про це пише The Financial Times із посиланням на представників західної розвідки.

Вони вважають, що російські сухопутні сили виснажені, тож росія може зробити ставку на авіацію. «Близько 80% російської військової авіації зараз може бути задіяно в бойових діях. Ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і тому намагаються вивести з ладу протиповітряну оборону України своїми атаками», — сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на загрозі від військово-повітряних сил росії.

«Він чітко сказав, що у нас є короткий термін, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби. Російські сухопутні сили досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряний бій. Якщо українці хочуть вижити, вони повинні мати якомога більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів», — сказав високопоставлений чиновник адміністрації США.

Крім того, як пише видання, у Вашингтоні визнають, що Київ отримає бойову авіацію «в міру затягування війни» або принаймні США дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн. Питання авіації у вівторок обговорювалося в форматі «Рамштайн», проте наразі союзники України не вважають його нагальним, віддаючи перевагу питанням боєприпасів і систем ППО.