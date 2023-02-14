У Туреччині під завалами знайшли тіла загиблої українки та її двох синів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Суспільне
У турецькому місті Антакʼя під завалами будинку знайшли тіло загиблої українки Юлії Петрової. Також із нею знайшли тіла її загиблих синів — 10-річного Захара та 5-річного Матвія.
Про це розповіли родичі загиблої в коментарі Укрінформу та «Суспільному».
Батько Юлії розповів, що з 6 лютого вони перестали виходити на звʼязок. Їхню смерть підтвердили лише ввечері 13 лютого.
За його словами, Юлія разом із синами переїхала до родичів у місто Антакʼя кілька місяців тому. Загалом у Туреччині вони перебувають з квітня 2022 року.
Сама родина із Запоріжжя. Чоловік Юлії — військовий. Він лікувався від поранення в госпіталі та планував поїхати в Туреччину допомагати розбирати завали.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. У цих країнах загинули десятки тисяч людей. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.