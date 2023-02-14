У Туреччині під завалами знайшли тіла загиблої українки та її двох синів

Новини

Суспільне

У турецькому місті Антакʼя під завалами будинку знайшли тіло загиблої українки Юлії Петрової. Також із нею знайшли тіла її загиблих синів — 10-річного Захара та 5-річного Матвія.

Про це розповіли родичі загиблої в коментарі Укрінформу та «Суспільному».

Батько Юлії розповів, що з 6 лютого вони перестали виходити на звʼязок. Їхню смерть підтвердили лише ввечері 13 лютого.

За його словами, Юлія разом із синами переїхала до родичів у місто Антакʼя кілька місяців тому. Загалом у Туреччині вони перебувають з квітня 2022 року.

Сама родина із Запоріжжя. Чоловік Юлії — військовий. Він лікувався від поранення в госпіталі та планував поїхати в Туреччину допомагати розбирати завали.