The Washington Post: США попереджають Україну, що на неї чекає вирішальний момент у війні

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Reuters

Американські чиновники повідомили українській владі, що настав вирішальний момент, щоб змінити траєкторію війни та досягти значних успіхів на полі бою.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на джерела.

Чиновники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане вже цієї весни, коли, як очікується, росія розпочне наступ, а Україна — контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території (хоча генсек НАТО заявляв, що російський наступ уже почався).

Адміністрація Байдена також працює з Конгресом, щоб затвердити ще $10 мільярдів прямої бюджетної допомоги Києву, оголосити ще один великий пакет військової допомоги та запровадити нові санкції проти Кремля.

Про критичний характер наступних кількох місяців Києву прямо повідомили високопосадовці Байдена, зокрема заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман і заступник міністра оборони Колін Каль, які відвідали Україну минулого місяця.

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до країни за тиждень до них, і поінформував президента України Володимира Зеленського про свої очікування щодо військових планів росії найближчими місяцями та наголосив на невідкладності моменту.

Влада США каже, що готова підтримувати Україну якомога довше, при цьому вона попереджає, що до літа Київ вичерпає поточний пакет американської допомоги, а після цього вирішити конфлікт політичним шляхом буде важко.

Водночас Байден та його помічники прагнуть уникнути будь-яких ознак «дезертирства» чи послаблення рішучості західних союзників напередодні річниці вторгнення, сподіваючись дати зрозуміти путіну, що підтримка України не слабшає. Але деякі аналітики попереджають, що росія та Україна навряд чи отримають вирішальну військову перевагу в найближчому майбутньому.