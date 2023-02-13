В енергосистемі України немає дефіциту. Що цьому посприяло
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Станом на ранок 13 лютого споживання електроенергії в Україні поступово зростає, однак дефіциту потужності в енергосистемі поки що немає.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
«Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання», — пояснили в компанії.
Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції, а збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Крім того, триває імпорт електроенергії зі Словаччини.
Таким чином, оскільки дефіциту потужності немає, ліміти споживання до областей на сьогодні поки що не доводили. Заміри фактичного споживання в областях України проводять відповідно до графіка.
- Уночі 10 лютого росія атакувала енергетичну інфраструктуру України іранськими дронами та ракетами (збити вдалось 5 із 7 безпілотників і 5 із 6 «Калібрів»). Крім цього, уночі по Запорізькій області росія випустила до 35 ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. Зранку атаку на Україну продовжили ракетами.
- Під час цих атак росія пошкодила обʼєкти тепло- та гідрогенерації, а також високовольтну інфраструктуру в шістьох областях. Найскладнішою була ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.