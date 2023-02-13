В енергосистемі України немає дефіциту. Що цьому посприяло

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Станом на ранок 13 лютого споживання електроенергії в Україні поступово зростає, однак дефіциту потужності в енергосистемі поки що немає.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання», — пояснили в компанії.

Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції, а збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Крім того, триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Таким чином, оскільки дефіциту потужності немає, ліміти споживання до областей на сьогодні поки що не доводили. Заміри фактичного споживання в областях України проводять відповідно до графіка.