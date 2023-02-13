У Китаї заявили про понад 10 польотів американських повітряних куль над КНР від початку 2022 року

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Reuters

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін заявив, що від початку 2022 року американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР більше ніж 10 разів.

Про це пише Bloomberg.

«Це не рідкість, коли повітряні кулі США незаконно проникають у повітряний простір іншої країни», — сказав Ван журналістам на брифінгу в Пекіні.

«США повинні замислитися та змінити свою хибну практику. Ми залишаємо за собою право вживати необхідних заходів для ліквідації відповідних інцидентів», — додав він.

Таким чином, Китай вперше звинуватив США у польотах повітряних куль над своєю територією після того, як американські військові збили китайський аеростат над Атлантичним океаном. Раніше Китай заявляв, що це був безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини.