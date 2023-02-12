The Guardian: Іран передав росії дрони-бомбардувальники високого радіусу дії

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IRNA

Іран поставив росії щонайменше 12 ударних дронів-бомбардувальників Shahed-191 та Shahed-129, які мають більш точну систему наведення на цілі та здатні нести 60—70 кілограмові бомби.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

Поставки цих дронів узгодили після візиту російських військових та технічних фахівців до Тегерану ще в листопаді 2022 року. Після цього рф узгодила відправку 12 безпілотних бомбардувальників та шести дронів Mohajer-6 з радіусом дії до 200 км та здатністю нести по чотири ракети класу «повітря — земля». Mohajer рф в Україні вже використовувала і втрачала, тому для ЗСУ вони не нові, а ось Shahed-191 та Shahed-129 досі не фіксувалися в дії.

Газета пише, що дрони доставили на російську військово-морську базу. Транспортували їх Каспійським морем та літаками державної авіакомпанії.