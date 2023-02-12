Хакери зірвали трансляцію виступу президента Ірану, замінивши його на заклик до повалення режиму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Хакери з групи Edaalate Ali зірвали онлайн-трансляцію виступу президента Ірану Ібрахіма Райсі з нагоди 44-х роковин Ісламської революції.
Про це повідомляє Radio Farda — іранська філія «Радіо Вільна Європа».
Хакери зламали трансляцію на платформах держканалів, запустивши відео із закликом до повалення корумпованого режиму. Людина в масці закликала іранців протестувати, вивести гроші з банків, а наостанок побажала смерті Ісламській Республіці та верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.
- В Ірані з вересня 2022 року відбуваються протести, викликані убивством поліцією моралі 22-річної активістки Махси Аміні. Її затримали за порушення закону про носіння хіджабу. Смерть Аміні спричинила масові протести, які переросли у політичні. Влада у відповідь увімкнула репресивну машину. У сутичках загинули щонайменше 277 протестувальників.
- Деяких протестувальників засудили до страти.