Хакери зірвали трансляцію виступу президента Ірану, замінивши його на заклик до повалення режиму

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Хакери з групи Edaalate Ali зірвали онлайн-трансляцію виступу президента Ірану Ібрахіма Райсі з нагоди 44-х роковин Ісламської революції.

Про це повідомляє Radio Farda — іранська філія «Радіо Вільна Європа».

Хакери зламали трансляцію на платформах держканалів, запустивши відео із закликом до повалення корумпованого режиму. Людина в масці закликала іранців протестувати, вивести гроші з банків, а наостанок побажала смерті Ісламській Республіці та верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.