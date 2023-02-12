Українська розвідка: росія відтермінує другу хвилю мобілізації
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росія вимушено відтерміновує другу хвилю мобілізації.
Про це розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.
За його словами, росія намагається інтегрувати у війська вже набраних мобілізованих і подолати труднощі, спричинені першою хвилею. Особливо їм це важливо для посиленого майбутнього наступу.
«Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але, за нашими оцінками, вони утримаються, бо не подолали всі труднощі, з якими зіткнулися під час першої хвилі. Вони не були готові до такої масштабної мобілізації ні тоді, ні зараз», — заявив Скібіцький.
Нова мобілізація прогнозовано супроводжуватиметься браком сучасного обладнання, справної техніки і боєздатних офіцерів.
- У Генштабі та Міноборони України другу хвилю мобілізації в рф прогнозували на початок 2023 року. В ГУР називали датою початку 15 січня, але цього так і не сталося.