Генсек НАТО Столтенберг не хоче вчетверте переобиратися на посаду
- Автор:
- Софія Телішевська
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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року та не переобиратися на четвертий термін.
Про це заявила його речниця Оана Лунгеску, повідомляє Spiegel.
«Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандата», — зазначила вона.
Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже девʼять років.
На тлі війни в Україні поширювалась думка, що термін повноважень 63-річного Столтенберга продовжать знову.
Politico писало, що 30 країн досягли неофіційної домовленості про продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року.
- До початку війни в Україні Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін генсека НАТО та погодився очолити Центробанк Норвегії. Але тепер його повноваження продовжили до вересня 2023 року. Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.