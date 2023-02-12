Повітряні сили знищили пʼять дронів, якими росія атакувала південний схід України

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Увечері 11 лютого на південно-східному напрямку Повітряні сили ЗСУ знищили чотири ударних та один розвідувальний дрон. Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Іранські дрони Shahed-136/131 запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».