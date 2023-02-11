Der Spiegel: Наступного тижня Німеччина розпочне навчання українських військових на Leopard 2
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Flickr / Broń Pancerna
Німеччина наступного тижня розпочне навчання українських команд на бойовому танку Leopard 2.
Про це повідомляє Der Spiegel.
За інформацією видання, за останні кілька днів ВПС вже перекинули з Польщі до Німеччини перші групи українських військових. У середині наступного тижня навчання на Leopard 2 розпочнуться на полігоні «Мюнстер» у Нижній Саксонії, де вже відбуваються тренування українських підрозділів на бойових машинах піхоти Marder.
Бундесвер планує свого роду турбокурс для українських солдатів, деякі з яких прибули безпосередньо з лінії фронту, з міста Бахмут. Усього за шість-вісім тижнів вони мають опанувати ази експлуатації комплексу озброєння та відпрацювати взаємодію танків Leopard 2 і бойової машини піхоти Marder.
Якщо все піде за планом, уже до кінця березня навчені військові мають повернутися на передову в Україні разом із Leopard 2.
- Наприкінці січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам. Після цього стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками версії 2А4 з Польщі та Норвегії.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1. Згодом там також дали дозвіл іншій компанії на поставку 90 таких танків.