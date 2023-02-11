Der Spiegel: Наступного тижня Німеччина розпочне навчання українських військових на Leopard 2

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Flickr / Broń Pancerna

Німеччина наступного тижня розпочне навчання українських команд на бойовому танку Leopard 2.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, за останні кілька днів ВПС вже перекинули з Польщі до Німеччини перші групи українських військових. У середині наступного тижня навчання на Leopard 2 розпочнуться на полігоні «Мюнстер» у Нижній Саксонії, де вже відбуваються тренування українських підрозділів на бойових машинах піхоти Marder.

Бундесвер планує свого роду турбокурс для українських солдатів, деякі з яких прибули безпосередньо з лінії фронту, з міста Бахмут. Усього за шість-вісім тижнів вони мають опанувати ази експлуатації комплексу озброєння та відпрацювати взаємодію танків Leopard 2 і бойової машини піхоти Marder.

Якщо все піде за планом, уже до кінця березня навчені військові мають повернутися на передову в Україні разом із Leopard 2.