Німецька розвідка: Китай посилює шпигунську активність проти Берліну
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters
Керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив занепокоєння через те, що Китай розширює шпигунську діяльність проти Берліну.
Про це повідомляє Reuters.
«Китай розвиває широкомасштабну шпигунську діяльність і діяльність впливу. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками вони збільшуватимуться», — зазначив Халденванг.
За словами розвідника, Китай може використати економічну залежність від нього для політичного впливу на інші країни.
«Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економікою, для реалізації політичних цілей», — сказав Хальденванг
Reuters пише, що уряд Німеччини наразі переоцінює свої економічні відносини з авторитарними країнами після того, як війна в Україні виявила вразливість багаторічної енергетичної залежності Берліну від рф.
- Нещодавно американські розвідслужби дійшли висновку, що Китай регулярно використовує по світу аеростати з розвідувальною метою.