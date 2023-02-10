Сили ППО збили на півдні України шість російських дронів-камікадзе
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty
Українська протиповітряна оборона збила на півдні України шість російських дронів-камікадзе. Один влучив в енергетичний обʼєкт.
Про це повідомляє ОК «Південь» у своєму Facebook.
Два дрони збили над морем в Одеській області, ще три — на підльоті до Миколаївської області.
Також один дрон збили на Криворізькому напрямку, але ще один влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури.
- Уночі 10 лютого росія атакувала енергетичну інфраструктуру України іранськими дронами та ракетами (збити вдалось 5 із 7 безпілотників і 5 із 6 «Калібрів»). Крім цього, уночі по Запорізькій області росія випустила до 35 ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. Зранку атаку на Україну продовжили ракетами.
- Під час цих атак росія пошкодила обʼєкти тепло- та гідрогенерації, а також високовольтну інфраструктуру в шістьох областях. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.