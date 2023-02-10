Сили ППО збили на півдні України шість російських дронів-камікадзе

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Українська протиповітряна оборона збила на півдні України шість російських дронів-камікадзе. Один влучив в енергетичний обʼєкт.

Про це повідомляє ОК «Південь» у своєму Facebook.

Два дрони збили над морем в Одеській області, ще три — на підльоті до Миколаївської області.

Також один дрон збили на Криворізькому напрямку, але ще один влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури.