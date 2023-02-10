Правоохоронці провели обшуки в бізнесмена Павла Фукса та екснардепа Ігоря Котвіцького
- Автори:
- Олексій Ярмоленко, Оксана Коваленко
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Служба безпеки України
Служба безпеки України та Держбюро розслідувань провели обшуки у бізнесмена Павла Фукса та екснардепа Ігоря Котвіцького. Обшуки відбулися у справі про розкрадання грошей під час розробки державних надр.
Про це пишуть пресслужби СБУ та ДБР.
Там не називають фігурантів справ, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Фукса та Котвіцького.
За даними слідства, під «патронатом» Котвіцького державні структури видавали спеціальні дозволи на видобуток газу з порушенням процедури. Ціни ж на газ суттєво занижувалися, як й обсяги його видобутку на державному родовищі. Різницю в ціні організатори схеми забирали собі.
Також через протиправну діяльність посадових осіб компанії НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище в Харківській області. На його розробку держава витратила понад мільярд гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи та документацію, компʼютерну техніку, приблизно $300 тисяч, €250 тисяч та 1,5 мільйона гривень готівкою.
- 18 червня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, за результатами перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.