Новини

У Великій Британії показали проєкт бойового танка Challenger 3

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

У Великій Британії показали фінальний проєкт основного бойового танка Challenger 3, прототипи якого вже починають складати.

Про це пише The British Army.

Команди з DE&S Land Equipment Operating Center і Британської армії разом із партнерами Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) достроково завершили проєкт нової версії танка Challenger 3. Це означає, що всі конструктивні характеристики узгодили, і тепер завод RBSL у Телфорді може розпочати створення прототипів.

Угоду, вартість якої становить £800 мільйонів (понад мільярд доларів), уклали з RBSL у 2021 році на постачання британської армії 148 модернізованих, повністю «оцифрованих» Challenger 3 з 2027 року.

Основні відмітні характеристики Challenger 3:

16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме 14 танків Challenger 2, артилерію та бронетехніку. Українські військові вже почали навчання на цих танках, машини мають прибути до України ближче до літа.