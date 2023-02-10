Міноборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети

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Міноборони Румунії не підтвердили інформацію про дві російські крилаті ракети, які перетнули повітряний простір Румунії під час масованого обстрілу України.

Про це повідомляє румунське видання Ziare.

«Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується. Невдовзі ми повернемося з офіційною інформацією щодо цієї ситуації», — сказав речник Міністерства оборони бригадний генерал Костянтин Спіну.

Згодом румунське Міноборони опублікувало офіційне повідомлення. Там йшлося, що система повітряного спостереження 10 лютого виявила повітряну ціль, запущену з корабля рф у Чорному морі поблизу Кримського півострова. Найімовірніше, це була крилата ракета, але вона жодного разу не перетнула повітряний простір Румунії.

Найближча точка траєкторії була приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону Румунії.

У північний район країни перенаправили два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які виконували навчальний політ. Але застосовувати їх не довелося, і літаки продовжили початкову місію.