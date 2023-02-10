СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки на митниці у восьми областях України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба СБУ
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань разом із Офісом генерального прокурора проводять масштабну спецоперацію.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Наразі обшуки тривають у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.
Правоохоронці вже встановили 50 організацій, які допомагали митникам у тіньових схемах. Їхню діяльність заблокували. Зараз на окремих ділянках кордону та в пунктах пропуску триває робота з ліквідації контрабандних схем.
У Службі безпеки пообіцяли надати більш детальну інформацію про порушення на митниці після завершення першочергових слідчих дій.
- 1 лютого Кабінет міністр звільнив керівництво Державної митної служби. З посади звільнили виконувача обовʼязків Вячеслава Демченка. Також звільнили його заступника Олександра Щуцького. Крім цього, на митниці порушили дисциплінарне провадження проти ще одного заступника, Руслана Черкаського. На період розслідування його відсторонили від посади.