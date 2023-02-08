Bloomberg: G7 можуть ввести санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР через допомогу росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
Країни «Великої сімки» обговорюють можливість введення санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які допомагають росії обходити санкції. Вони нібито постачають росіянам запчастини та технології військового призначення.
Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg.
Країни G7 хочуть узгодити пакет санкцій до 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Обговорення санкцій перебувають на ранній стадії, а дії країн «Великої сімки» можуть не збігатися. Джерело додало, що також досі не визначили перелік компаній, які можуть потрапити під санкції.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз прискорити роботу над новим пакетом санкцій щодо росії та спрямувати його проти її ракетної індустрії. Україна також наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ та повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.