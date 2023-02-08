Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії. У списку — колишня коханка путіна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти росії, він спрямований на організації, на які спираються путінські військовики для продовження війни.
Про це уряд оголосив 8 лютого.
У списку:
- CST — виробник російських безпілотників;
- РТ-Комплект — виготовляє деталі для гелікоптерів;
- «Універсалмаш» та «Липецьк» — виробляють та модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів;
- «Топаз» — компанія-розробник програмного забезпечення, займається військовою авіацією.
Також у списку люди, які повʼязані з путіним — це представники кремлівської еліти, які зобовʼязані своїм становищем владі та авторитету путіна:
- Борис Тітов – уповноважений президента з прав підприємців;
- Микола Єгоров — донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в росії;
- Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum;
- Світлана Кривоногих – акціонер банку «Росія», колишня коханка путіна;
- Віктор Мячин — власник «Аеростарту», російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків;
- Олексій Репік – голова ради директорів російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм», яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій, він також володіє літаком M-FINE, яким користується дочка путіна;
- Євген Школов — колишній помічник президента та заступник голови ради директорів компанії «Системний оператор Єдиної енергетичної системи»;
- Павло Тітов – президент асоціації «Ділова Росія», яка представляє інтереси підприємців та створена його батьком Борисом Тітовим.
З початку повномашстабного вторгнення Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1 300 фізичних та юридичних осіб.