Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії. У списку — колишня коханка путіна

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Reuters / «Бабель»

Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти росії, він спрямований на організації, на які спираються путінські військовики для продовження війни.

Про це уряд оголосив 8 лютого.

У списку:

CST — виробник російських безпілотників;

РТ-Комплект — виготовляє деталі для гелікоптерів;

«Універсалмаш» та «Липецьк» — виробляють та модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів;

«Топаз» — компанія-розробник програмного забезпечення, займається військовою авіацією.

Також у списку люди, які повʼязані з путіним — це представники кремлівської еліти, які зобовʼязані своїм становищем владі та авторитету путіна:

Борис Тітов – уповноважений президента з прав підприємців;

Микола Єгоров — донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в росії;

Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum;

Світлана Кривоногих – акціонер банку «Росія», колишня коханка путіна;

Віктор Мячин — власник «Аеростарту», російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків;

Олексій Репік – голова ради директорів російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм», яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій, він також володіє літаком M-FINE, яким користується дочка путіна;

Євген Школов — колишній помічник президента та заступник голови ради директорів компанії «Системний оператор Єдиної енергетичної системи»;

Павло Тітов – президент асоціації «Ділова Росія», яка представляє інтереси підприємців та створена його батьком Борисом Тітовим.

З початку повномашстабного вторгнення Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1 300 фізичних та юридичних осіб.