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Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії. У списку — колишня коханка путіна

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters / «Бабель»

Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти росії, він спрямований на організації, на які спираються путінські військовики для продовження війни.

Про це уряд оголосив 8 лютого.

У списку:

Також у списку люди, які повʼязані з путіним — це представники кремлівської еліти, які зобовʼязані своїм становищем владі та авторитету путіна:

З початку повномашстабного вторгнення Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1 300 фізичних та юридичних осіб.