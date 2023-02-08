Зеленський їде до Британії. Він зустрінеться з премʼєром і відвідає українські війська
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії. Там він зустрінеться з премʼєром країни Ріші Сунаком, пише Sky News з посиланням на канцелярію британського премʼєр-міністра.
Репортер The Telegraph Домінік Піна повідомив, що Зеленський також виступить у парламенті та відвідає українські війська, які проходять навчання у Британії.
- Це другий виїзд Зеленського за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Перший раз він відвідав США — це сталося 21 грудня 2022 року. Президент виступив у Конгресі і зустрівся з Джо Байденом. Головною темою візиту стала військова допомога Україні.