Американські військові показали фото уламків китайської повітряної кулі, яку збили над океаном
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
US FLEET FORCES COMMAND
Командування Сил флоту США опублікувало кілька фотографій уламків повітряної кулі, яку вантажать у човен.
Про це пише BBC.
Моряки, які діставали уламки, працювали у складі спеціалізованої групи з вибухівки Військово-морських сил США. Зараз китайський аеростат дослідять, щоб перевірити, чи справді він був шпигунським.
У ВМС США заявили, що уламки були розкидані на 11 км в Атлантичному океані. На місце направили два військово-морських кораблі, на одному з них був важкий кран для підйому. Однак на знімках видно, що певну частину повітряної кулі вдалося витягнути на борт вручну.
Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Міноборони США намагалося організувати телефонну розмову між міністром оборони Ллойдом Остіном і його китайським колегою після того, як повітряну кулю збили, але китайська сторона відмовила.
- 2 лютого над американським штатом Монтана в районі розташування секретних ракетних обʼєктів помітили китайський розвідувальний аеростат, але не стали його збивати. Такі апарати раніше фіксували над Гаваями та Гуамом. Китай заявив, що це безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини. 4 лютого американські військові збили китайський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни та шукають його уламки для досліджень.
- Цей інцидент загострив відносини між США та Китаєм. У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.
- Військово-повітряні сили Колумбії заявили, що 3 лютого в повітряному просторі країни на висоті понад 16 км помітили обʼєкт, «що за характеристиками нагадував повітряну кулю». За повідомленнями ЗМІ, аеростат також пролетів над Венесуелою та Коста-Рикою. Уряд Китаю визнав, що повітряна куля, помічена над Південною Америкою, належить саме йому.
- Анонімний американський високопосадовець розповів виданню Bloоmberg, що за роки президентства Дональда Трампа над територією США принаймні тричі пролітали китайські розвідувальні повітряні кулі, але їх не помічали.