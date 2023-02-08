У Середземному морі стався ще один землетрус. Кількість загиблих у Сирії та Туреччині перевищила 7 900

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Кількість жертв землетрусів у Сирії та Туреччині зросла до 7 926 людей.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Станом на ранок у Туреччині загинули щонайменше 5 894 людини, а в Сирії — 2 032.

За даними агентства Anadolu, вночі у Туреччині стався ще один землетрус, магнітудою 4,0. Поштовхи зафіксовані у Середземному морі о 03:22 за місцевим часом. Епіцентр був на глибині 6,94 км.

У Туреччині оприлюднили указ президента про запровадження надзвичайного стану у 10 постраждалих регіонах країни. Згідно з документом, цей режим набирає чинності з 01:00 за місцевим часом 8 лютого та діятиме протягом трьох місяців.