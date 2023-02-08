У Середземному морі стався ще один землетрус. Кількість загиблих у Сирії та Туреччині перевищила 7 900
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Кількість жертв землетрусів у Сирії та Туреччині зросла до 7 926 людей.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Станом на ранок у Туреччині загинули щонайменше 5 894 людини, а в Сирії — 2 032.
За даними агентства Anadolu, вночі у Туреччині стався ще один землетрус, магнітудою 4,0. Поштовхи зафіксовані у Середземному морі о 03:22 за місцевим часом. Епіцентр був на глибині 6,94 км.
У Туреччині оприлюднили указ президента про запровадження надзвичайного стану у 10 постраждалих регіонах країни. Згідно з документом, цей режим набирає чинності з 01:00 за місцевим часом 8 лютого та діятиме протягом трьох місяців.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — і одразу став найсильнішим у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 та 7,6.
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