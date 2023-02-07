Землетруси в Туреччини: серед загиблих можуть бути двоє українців

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Getty Images / «Бабель»

Турецька влада повідомила про ймовірну загибель двох українців унаслідок землетрусів, які сталися в понеділок.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Посольство України перевіряє цю інформацію та намагається встановити особи загиблих. Відомо також про чотирьох постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Їх забезпечили тимчасовим житлом і продуктами харчування.

Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян України, взаємодіють із турецькими рятувальними службами в пошуку ще 19 українців, які не виходять на звʼязок. МЗС також відправить українських консулів у Газіантеп. Вони координуватимуть допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини.