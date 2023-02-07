«Укренерго» два тижні замірятиме споживання електрики. Кожна область матиме один день без відключень світла

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Reuters / «Бабель»

По всій Україні з 8 лютого змінять ліміти споживання світла — у кожній області один день протягом двох тижнів не буде відключень, а в інші дні будуть зміни у графіках. Це потрібно для того, щоб заміряли фактичне споживання в кожній області.

Про це компанія «Укренерго» повідомила 7 лютого.

Графік вимірів (якщо не буде нових обстрілів):

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська області.

Отримані результати дозволять скорегувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної потужності.