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«Укренерго» два тижні замірятиме споживання електрики. Кожна область матиме один день без відключень світла

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters / «Бабель»

По всій Україні з 8 лютого змінять ліміти споживання світла — у кожній області один день протягом двох тижнів не буде відключень, а в інші дні будуть зміни у графіках. Це потрібно для того, щоб заміряли фактичне споживання в кожній області.

Про це компанія «Укренерго» повідомила 7 лютого.

Графік вимірів (якщо не буде нових обстрілів):

Отримані результати дозволять скорегувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної потужності.