Росія з 10 жовтня випустила по українській енергосистемі близько 700 ракет і дронів, загинуло 98 енергетиків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Matthew Henry / Unsplash
Російська армія з 10 жовтня по кінець січня випустила по українській енергосистемі близько 700 крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed-136. Загалом за 2022 рік під час атак загинули 98 енергетиків, поранено вдвічі більше.
Про це в інтервʼю Liga.net розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.
Загалом внаслідок обстрілу енергетичних обʼєктів росія практично розбила інфраструктуру в восьми регіонах, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Одеській, Чернігівській, Сумській і Київській областях. Енергетична інфраструктура країни пошкоджена на 50%.
Також внаслідок цих атак у вечірні години доби Україні не вистачає приблизно 4—5 ГВт електроенергії. У пік при загальній потребі енергосистеми у понад 17 ГВт, українські електростанції виробляють 13—14 ГВт електроенергії на годину.
Наразі найскладніша ситуація в енергосистемі в Одеській області, де були ракетні атаки на місцеві підстанції. Ремонтні роботи тривають цілодобово. Кожні декілька годин збільшується кількість споживачів, яким відновили подачу світла.
- Остання атака на українську енергосистему була 26 січня: вночі були дрони, а зранку — ракети. У Київській області було влучання в енергетичний обʼєкт. В Одеській області — у два обʼєкти енергоінфраструктури. Протиповітряна оборона збила 47 із 55 ракет. У результаті дронових і ракетних атак загинули 11 людей.