У компанії Ігоря Коломойського відсудили аеропорт Дніпра
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Міська рада спільно з Національним антикорупційним бюро відсудила аеропорт у компанії, повʼязаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.
З його допису виходить, що апеляція визнала законим рішення Дніпровського окружного адмінісуду, який у вересні 2022 року скасував права компанії «Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ» на управління аеропортом.
Адвокат, авторка петиції про «розблокування аеропорту Дніпра» Олена Доненко написала у Facebook, що «аеропорт Дніпра звільнено від олігархічного управління».
«Апеляція постановила визнати незаконним і скасувати наказ Державіаслужби про видачу сертифікату беззмінному 15 років експлуатанту аеропорту», — додала Доненко.
- Саме експлуатант вирішував, які авіакомпанії пускати в аеропорт. Місцева влада та активісти заявляли, що Коломойський створив монополію, а його компанія взяла під контроль власність аеропорту та повітряний флот.
- Судовий процес зайняв два роки.