Ігор Клименко став міністром внутрішніх справ

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МВС України

Верховна Рада призначила виконувача обовʼязків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка очільником МВС.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідну постанову проголосував 321 депутат.

Ярослав Железняк / Telegram

Хто такий Ігор Клименко?

Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року в Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет.

До 1997 служив у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію «Психолог». У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Із 1998 до 2004 року Клименко працював у структурі управління МВС у Харківській області.

З жовтня 2017 по березень 2018 — заступник голови Національної поліції України — начальник Департаменту кадрового забезпечення.

З березня 2018 по вересень 2019 працював заступником голови Національної поліції України. Із 25 вересня 2019 року був головою Національної поліції. У 2021 році отримав звання генерал поліції 1-го рангу.

Від 18 січня 2023 призначений виконувачем обовʼязків міністра внутрішніх справ.