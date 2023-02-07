Над Південною Кореєю помітили повітряну кулю КНДР

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Армія Південної Кореї заявила, що відстежила повітряну кулю КНДР над своєю територією та зʼясувала, що вона не становила загрози.

Про це пише Reuters.

За даними Міністерства оборони країни, куля ненадовго увійшла в повітряний простір Південної Кореї 5 лютого.

Північнокорейський аеростат залишив повітряний простір сусідньої країни через кілька годин. За словами неназваного чиновника з Південної Кореї, це була метеорологічна куля, яка не призначена для шпигунства.