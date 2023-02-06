Корупція в Міноборони: суд збільшив заставу ексдиректору департаменту закупівель до 40 мільйонів гривень

Новини

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила суму застави колишньому начальнику департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому до 40 мільйонів гривень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Стосовно керівника департаменту також було обрано арешт. Але сума застави не влаштовувала наших прокурорів, тому вони оскаржили це рішення суду. І сьогодні апеляційний суд погодився з позицією прокурорів, залишивши арешт і збільшивши заставу до 40 мільйонів гривень», — повідомив генпрокурор. Раніше суд встановив Хмельницькому заставу 2,6 мільйона гривень.

Першого лютого стало відомо, що Служба безпеки викрила ексначальника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Слідство зʼясувало, що він закупив для ЗСУ майже три тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Утім, за даними кількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть надійно захистити українських військових.